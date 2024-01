Exposition Incognita de Luca Gilli Centre Claude Cahun Nantes, 23 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-23 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À travers l’accumulation d’objets d’un quotidien suspendu, objets usés, débraillés, diminués, Luca Gilli observe comment le corps reste visible dans toutes ces marques du temps, écriture et déchirure des hommes. Face aux récits de ces corps en suspension, l’artiste donne aussi à penser à un autre corps : celui du regardeur. Comment le corps réagit à un vide qui se déploie dans sa pesanteur et s’écrit par la collection ? Luca Gilli met en scène les archives de jours tranquilles, d’ennuis peut-être. Il met en scène ces archives pour réfléchir l’histoire comme une matière en construction. Son travail s’inscrit dans un constant aller-retour entre peinture, sculpture et architecture.

Centre Claude Cahun Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

09 52 77 23 14 https://centreclaudecahun.fr contact@centreclaudecahun.fr https://centreclaudecahun.fr/fr/programmation/incognita