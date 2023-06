NatureVenture CENTRE CLAIRE VIE Kruth, 27 août 2023, Kruth.

NatureVenture 27 août – 2 septembre CENTRE CLAIRE VIE Inscription et réservation auprès de l’accueil du Centre Socioculturel Lavoisier Brustlein Adresse : 59 Allée Gluck – MULHOUSE entre 30 et 70 euros en fonction des revenus des familles

Le séjour de vacances débutera le dimanche à 14h00 et se terminera le samedi à 16h00, accueillant 15 enfants âgés de 8 à 11 ans. Le Centre de vacances Claire Vie est situé au cœur de la nature, sur un domaine d’environ 4 hectares, entouré de forêts et surplombant le lac de Kruth-Wildenstein, offrant ainsi un cadre verdoyant exceptionnel. Avec des installations complètes et un mobilier de qualité, le groupe sera logé dans des chambres de 3 ou 4 lits offrant une vue sur la nature environnante. De plus, une salle d’activités sera mise à disposition pour les moments de découverte et d’approfondissement.

Sports et Nature – KRUTH

Une escapade verte dans les Vosges : des aventures à partager !

Aucun risque de s’ennuyer, car les Hautes Vosges sont le terrain de jeu idéal pour tous ceux en quête de sport et de nature ! Ce cadre exceptionnel permettra de se déconnecter du quotidien et de profiter pleinement des vacances. Parmi les activités proposées, on peut citer la découverte de la faune et de la flore, la construction de cabanes, l’exploration des paysages parmi les plus beaux des Hautes-Vosges, l’accrobranche, la randonnée et les promenades nocturnes sous les étoiles… Et pour rendre cette immersion prolongée dans la nature encore plus parfaite, un programme d’animation varié sera proposé, allant de la promenade sensorielle pieds nus à la construction de cabanes, de l’observation des étoiles au coin du feu.

L’objectif est de devenir des reporters et de partir à la découverte de l’environnement, d’explorer le terrain et de poser des questions sur ce qui a été observé. Chaque jour, des moments seront dédiés au renforcement scolaire, à la recherche, au partage, à la découverte et à l’expérimentation.

CENTRE CLAIRE VIE KRUTH Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.89.42.21.31 »}, {« type »: « link », « value »: « https://csc-lavoisier-brustlein.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:59:00+02:00

2023-09-02T00:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

nature séjour