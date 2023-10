Atelier House avec Didier Firmin Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, 9 décembre 2023, Orleans.

Atelier House avec Didier Firmin Samedi 9 décembre, 18h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans 5 €

Tijo Aimé est l’un des pionniers de la danse house en France. Formateur et pédagogue, il évolue au sein des groupes Unite, Mission Impossible… Il a initié les soirées Atmosphère. La house dance est une danse de rue freestyle et une danse sociale qui trouve ses racines dans la scène underground de la musique house de Chicago, Detroit puis New York. Elle s’est développée dans les clubs new-yorkais en majorité gay. Elle est généralement

dansée sur de la musique électronique riche en basses. Les principaux éléments de la danse house sont le jacking, le footwork et le lofting. Le jacking est le mouvement de danse le plus célèbre associé aux débuts de la musique house. Danse plus légère, plus aérienne que le hop hop, la house dance est un mix de différentes danses : les claquettes, le hip hop, etc.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/event/264097-atelier-house-avec-didier-firmin-aka-tijo-aime-accompagne-du-dj-mister-wallace »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

Danse Atelier