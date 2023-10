Atelier Waack avec Paul de Saint Paul et DJ Arthur Chaps Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’Évènement: Loiret

Atelier Waack avec Paul de Saint Paul et DJ Arthur Chaps
Samedi 25 novembre, 18h00
Centre Chorégraphique National d'Orléans
5 €

Le waacking est né dans les années 70 dans les clubs underground au sein de la communauté LGBT afroaméricaine et afrolatino de Los Angeles. Cette danse est avant tout une manière d'affirmer sa différence, son extravagance, un mélange subtil d'acting, de technique, de groove et d'attitude. Le waacking trouve aujourd'hui sa place partout : dans les clubs, dans les battles de danse, dans les clips vidéo, dans la mode… Paul de Saint Paul revient à Orléans avec le DJ Arthur Chaps pour faire encore mieux waacker le CCNO !

