Ouverture publique présentation des diplômes du Conservatoire de Paris : danseur et interprète – répertoire et création Centre Chorégraphique National d'Orléans Orleans

Orléans Ouverture publique présentation des diplômes du Conservatoire de Paris : danseur et interprète – répertoire et création Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, 8 novembre 2023, Orleans. Ouverture publique présentation des diplômes du Conservatoire de Paris : danseur et interprète – répertoire et création Mercredi 8 novembre, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation Les étudiant·es diplômé·es du Conservatoire présentent leurs travaux de fin d’études qui viennent clore leur grade de Master. Chaque projet peut prendre toutes formes diverses engageant le corps : scénique, expositions, filmiques, vidéos…Ces projets personnels permettent à chaque étudiant·e de s’éprouver à la conception, l’écriture, la direction d’un projet. Présentés en public en juin 2023, ces travaux libres montrent les singularités de chacun·e et l’incroyable diversité des imaginaires d’une génération et d’une époque. Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/event/280331-ouverture-publique-presentation-des-diplomes-grade-master-du-cnsmdp-danseur-et-interprete-repertoire-et-creation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

