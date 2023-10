Exposition COVEN Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, 16 octobre 2023, Orleans.

COVEN est un projet de Nina Santes. COVEN est une communauté de femmes de tous âges et tous horizons, occupant un lieu et y développant des pratiques de transformation, chorégraphiques ou vocales tout en traversant des questions artistiques, sociales, politiques. COVEN est un réseau de sororités : chaque femme conviée invite à son tour une « sœur », membre de sa famille, ou une sœur de cœur.

COVEN a existé durant la saison 2022/2023 avec les participantes d’Orléans : Elsa Bouviolle, Aude De Keukelaere, Caroline Dejoie, Prisca Cernaux, Solange Fleury, Laurence Larigauderie, Mathilde Leïchlé, Margaux Linassier, Florence Louahghi, Marie-France Mosnier, Thérèse Nalin, Christine Robert, Judikaëlle Venon, Jasmine Vingerder et Nora Vingerder.

Trois week-ends ont eu lieu : au CCNO, dans les jardins de la ville, sur les quais de la Loire et à la Pratique à Vatan, lieu de résidence pluridisciplinaire dirigé par la chorégraphe Cécile Loyer. Ces moments d’échanges et de partage ont produit des traces, des extensions, des souvenirs : des dessins, des notes, des objets, des photos, un fanzine et un podcast COVEN conçu et réalisé par Caroline Dejoie et Mathilde Leïchle, chercheuses et performeuses en histoire de l’art et militantes féministes. À l’initiative des femmes du COVEN Orléans, ces documents sont réunis en une exposition inédite au CCNO et accompagnent la résidence de création de Nina Santes autour de son projet Wet Songs.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

