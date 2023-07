Tou·tes jeunes ! Centre Chorégraphique National d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Tou·tes jeunes ! 16 et 17 septembre Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Pendant les journées européennes du Matrimoine, le CCNO ouvre ses portes et donne un aperçu des danses d’aujourd’hui : danses urbaines, sociales et de clubs. Quatre artistes, quatre styles de danse, une succession d’ateliers d’initiation, performances, conférences, projections, Soul Train, DJ set et dancefloor animent le CCNO durant deux jours. En une visite d’une heure, vous avez l’occasion de rencontrer Stanley, Lou, Axel et Tine autour du Waack, Freestyle, Voguing et Break, en passant d’un studio à un autre, d’un style de danse à un autre !

Créé en 1995, le Centre chorégraphique national d'Orléans (CCNO) est placé sous la direction du chorégraphe, Josef Nadj. Durant six ans, le CCNO compte parmi les structures habitantes du Carré-Saint Vincent, aujourd'hui Théâtre d'Orléans.

En 2001, le CCNO déménage non loin du Théâtre d’Orléans dans les anciens locaux du journal la République du centre qui laisse place plus tard à l’institut d’art visuel. Sont alors réunis dans un quartier de la création : le Théâtre d’Orléans (CADO, CDNO, SNO et le CCNO bénéficiant de ses propres locaux), l’ESAD, le Musée des Beaux-Arts et le Conservatoire.

La Ville d’Orléans initie des travaux d’extension du Centre chorégraphique, qui se voit doté depuis 2010 de nouveaux espaces de travail : un studio de création, un studio d’enregistrement son et vidéo, un studio de recherche, des zones de stockage et de construction décor et un atelier de confection de costumes.

Depuis janvier 2017, le CCNO est dirigé par Maud Le Pladec. Sa nomination a été concomitante à celle de Séverine Chavrier, directrice du Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire.

