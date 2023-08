Répétition de MIGRATIONS INVISIBLES ouverte aux participants du stage, accompagnateurs et familles Centre Chorégraphique National d’Orléans Orléans, 6 septembre 2023, Orléans.

Répétition de MIGRATIONS INVISIBLES ouverte aux participants du stage, accompagnateurs et familles Mercredi 6 septembre, 14h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans

La Cie E7KA propose un projet de danse lié à la création de son nouveau spectacle : MIGRATIONS INVISIBLES, de la chorégraphe Eva Klimackova.

Les enfants participeront à la fois à des ateliers de danse, en pratiquant et explorant diverses notions de la danse contemporaine : en jouant avec les diverses possibilités et coordinations du mouvement, les dynamiques, directions, rythmes et qualités du corps.

Ils exploreront les jeux à deux, trois ou en groupes, les constructions d’espace, la perception de leur propre corps en mouvement, le jeu d’équilibre et de déséquilibre, le jeu des contraintes, seul ou avec un partenaire, exploration des divers niveaux spatiales, recherche du vocabulaire corporel, les échanges sur le ressenti du corps, les nouvelles sensations, images, perceptions, afin de sensibiliser le groupe à une écoute de soi et des autres, tout en explorant la thématique de nos migrations quotidiennes.

Ensuite de la semaine d’un stage immersif, le projet sera enrichi par une découverte de l’écriture chorégraphique autour de la nouvelle création de danse et musique de la Cie

Les enfants assisteront à une répétition publique de la compagnie au Centre Chorégraphique National (CCN) d’Orléans, afin de participer au processus de la création d’un spectacle, auprès de l’équipe artistique : danseurs, musicienne, metteur en scène et créateur lumières. Lors de cette rencontre, ils pourront poser les questions, mettre les mots, échanger, deviner, dessiner, laisser leur imaginaire, voyager, et transmettre leurs retours sur la traversé commune dans ce projet.

Échanges, discussions, retours des enfants avec toute l’équipe artistique (danseurs, musicienne, metteur en scène, créateur lumière)

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 62 41 00 https://www.ccn-orleans.com/ [{« type »: « email », « value »: « cie.e7ka@gmail.com »}] Le CCNO ouvre ses portes le plus largement possible, arpente la ville et les territoires, les espaces publics, les écoles, les associations et initie de nombreux projets en partenariat, « avec » dans un mouvement d’« aller vers ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T14:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:00:00+02:00

©Cie E7KA