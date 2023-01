Ouverture publique : RAW.WAR de Sandrine Bonnet Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Ouverture publique : RAW.WAR de Sandrine Bonnet Centre Chorégraphique National d’Orléans, 25 mai 2023, Orleans. Ouverture publique : RAW.WAR de Sandrine Bonnet Jeudi 25 mai, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans

Gratuit

RAW.WAR est une création orchestrant la rencontre de plusieurs artistes d’horizons variés dans le but de rendre hommage à notre peuple intérieur. Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire RAW.WAR s’attaque à la guerre avec soi. Création nocturne en espace public, un face à face oppose les corps de Chloé Favriau, Sandrine Bonnet et 6 personnes volontaires rencontrées sur les territoires, arbitrés par la comédienne LSF (Langue des signes française) Virginie Lasilier. Une population improbable s’accumule. On y filtre l’étrangeté dans une hybridation des corps avec objets et matières entre sculpture, costume et graphisme en collaboration avec le plasticien Stéphane Blanquet. Du clair vers l’obscur, Sandrine Bonnet souhaite rendre hommage à notre peuple intérieur en irradiant l’espace de présences sombres et chatoyantes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T19:00:00+02:00

2023-05-25T20:00:00+02:00 Stéphane Blanquet

