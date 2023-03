Exposition Si blanche est la nuit de Clémence Veilhan au CCNO Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’Évènement: Loiret

Clémence Veilhan vit et travaille à Paris. Elle a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles. Elle réalise des portraits de ses amies et des autoportraits, en photographie ou en dessin. L’image est pour elle un espace de jeu comme celui d’un club ou d’une scène de théâtre imaginaire. Rubans, bulles de chewing-gum ou costumes de petite fille, sont autant d’accessoires prétextes à réécrire l’existence, le corps et la mémoire intime.

Elle vient de publier son premier roman Si blanche est la nuit aux éditions Exils.

Exposition Si blanche est la nuit de Clémence Veilhan
Centre Chorégraphique National d'Orléans
37 rue du Bourdon Blanc, Orléans
Du 6 avril au 12 mai 2023
Gratuit

