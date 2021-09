Orleans Centre Chorégraphique National d'Orléans Loiret, Orléans Centre Chorégraphique National d’Orléans Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre Chorégraphique National d’Orléans

**VISITE GUIDEE** Le CCNO vous accueille pour une visite guidée des studios de création des spectacles et des coulisses (foyer des artistes, loges, ateliers…). Cette visite sera aussi l’occasion de découvrir un matrimoine de la danse. **Limité à 20 personnes, durée 30 min., départ toutes les 30 min.** **Réservation conseillée au 02.38.62.41.00** Visite guidée Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

