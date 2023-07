Visite guidée du CCN de Nantes et Reprise de « Jours étranges » de Dominique Bagouet par le collectif 7.8.3. Centre chorégraphique National de Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée du CCN de Nantes et Reprise de « Jours étranges » de Dominique Bagouet par le collectif 7.8.3. Samedi 16 septembre, 15h00 Centre chorégraphique National de Nantes Entrée libre. Sur inscription uniquement pour « Jours étranges »

À l’occasion de la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, autour des thèmes : « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport », le CCNN vous ouvre les portes pour une visite guidée de ses bâtiments. Vous y découvrirez à la fois l’ancienne chapelle des Capucins, mais aussi le quotidien de la création au Centre Chorégraphique national de Nantes. Cette visite patrimoniale sera accompagnée de la reprise de la pièce emblématique de Dominique Bagouet, « Jours étranges » par le collectif 7.8.3., accompagné de la chorégraphe Catherine Legrand dans le cadre du programme « Danse en amateur et répertoire » porté par le Centre National de la Danse.

Centre chorégraphique National de Nantes 23 rue Noire Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 93 30 97 http://ccnnantes.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « http://ccnnantes.fr/fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 30 97″}] https://ccnnantes.fr/fr Ambra Senatore, chorégraphe italienne, a posé ses bagages au CCN de Nantes depuis le 1er janvier 2016 après des années de voyages artistiques, géographiques, qui ont nourri son travail. Elle qui a fait de l’humain son terreau créatif privilégié, a imaginé un endroit vivant et vibrant dans lequel toutes et tous peuvent trouver une place : artistes bien sûr, mais aussi habitants, amateurs, partenaires du territoire nantais. Lieu porteur de créativité au service des chorégraphes et des danseurs, le CCN de Nantes est aussi un espace de frottement entre les esthétiques et de rencontre avec les spectateurs. Un terrain de jeu et de découverte où chacun danseur professionnel ou amateur, enfant ou adulte, trouve matière à se mettre en mouvement . »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

