Barokistania – Bal de clôture du Festival Eurofonik Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 15:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € à 9 € Réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Barokistania, c’est le quintet Barok, s’entourant d’autres cordes frottées (violons et violoncelle), pour une formule de musique bretonne quasi-orchestrale, proposant des arrangements soignés sur un répertoire faisant la part belle aux compositions. Pour cette clôture du festival Eurofonik, les neuf artistes offriront à nos oreilles et à nos pieds leur répertoire commun, mais aussi des formes éphémères réunissant certains et certaines des musiciens et musiciennes le temps d’un morceau ou deux. Un fest-deiz unique pour terminer Eurofonik en beauté ! Avec K. Rhaddouf : violon ; S. Toscer : violon et chant ; L. le Lu : saxophone ; M. Chevrel : violoncelle ; A. Laudrin : violon ; L. Kernin : contrebasse ; A. le Bozec : tapan ; F. le Pottier : violon ; G. le Moal : accordéon Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr https://eurofonik.fr/