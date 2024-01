Hip Hop Games – Les Jeux de la Danse + Exhibition – Festival Hip Opsession Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 28 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 20:30 –

Gratuit : non 8 € réduit / 10 € plein Billetterie : billetterie-ccn-de-nantes.mapado.com

Danse. « Hip Hop Games (HHG) – Les Jeux de la Danse » est le premier spectacle qui propose un jeu d’improvisation en danse hip hop mis en scène à travers différentes épreuves créatives. Ce concept unique est né en 2011 de l’esprit du danseur-chorégraphe et directeur artistique Romuald Brizolier. C’est autour des réflexions et des conclusions qui ont découlé de l’ensemble de sa carrière qu’il puise l’inspiration de relier librement les deux mondes, celui de l’ « underground » (en dehors des circuits officiels) et celui de la « scène », afin d’en créer le trait d’union parfait. Au fil des années, le premier format dédié à la compétition, le Hip Hop Games – Circuit Officiel, s’est vu décliné en un second format dédié au spectacle : le Hip Hop Games – Exhibition. L’Exhibition est un spectacle mettant en scène des danseuses et danseurs professionnels et/ou amatrices et amateurs. Il se déroule au sein d’un véritable terrain de jeu, minutieusement orchestré par la Troupe HHG, composée d’un arbitre danseur, d’un maître de cérémonie-rappeur, d’un DJ-Human Beatboxer et d’un VJ (vidéo). Ensemble, ils représentent les différentes branches de la culture hip hop. La Troupe invite alors les danseuses et danseurs à traverser différentes épreuves sous forme de contraintes : de musicalité, de scénographie, d’accessoires, de rencontre avec d’autres disciplines et d’interprétation. Ensemble, les danseuses et danseurs invités et artistes de la Troupe HHG proposent un spectacle unique : Les Jeux de la Danse (à l’origine de la baseline). Co-organisé par Pick Up Production, le CCNN et la Compagnie Art-Track Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr https://www.hipopsession.com/programmation/hip-hop-game-les-jeux-de-la-danse-exhibition/