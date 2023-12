Lilith – Festival Trajectoires Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 21:00 – 22:00

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. En explorant le mythe de Lilith, considéré comme l’une des premières figures de révolte féminine, la chorégraphe Marion Blondeau et le metteur en scène Ahmed Ayed imaginent une performance à la croisée de la danse, des arts plastiques et de la création sonore. Le solo questionne ainsi les domestications imposées aux corps féminins à travers les âges. Conception : Marion Blondeau, Ahmed AyedAvec Marion BlondeauMise en scène : Ahmed AyedInstallation / Scénographie : Justine BougerolCréation musicale et sonore : Deena Abdelwahed Déconseillé aux moins de 16 ans Durée : 1h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr