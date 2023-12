Attractions – Emmanuelle Vo-Dinh / Cie Pavillon-s – Festival Trajectoires Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 16 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-16 19:00 – 20:20

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Un montage de 2000 enregistrements sonores, 80 saynètes, 7 comédiens/comédiennes et des costumes à foison ! Dernière création d’Emmanuelle Vo-Dinh au CCN du Havre qu’elle dirigea pendant dix ans, « Attractions » se joue de l’accumulation et des short cuts dans une pièce multicouche. Ce montage chorégraphique, qui tire autant vers la comédie que vers l’absurde, jouant constamment des décalages corps-voix et d’effets de surprise, est aussi une formidable déclaration d’amour aux origines du cinéma. Facétieux, émouvants, mystérieux, les sept danseurs/danseuses – tous et toutes complices depuis longtemps de la chorégraphe – construisent une narration parcellaire par association d’idées et laissent éclater des frottements joyeux entre réalité et fiction, rêve imaginaire et divagation abstraite. Conception : Emmanuelle Vo-DinhAvec Violette Angé, Gilles Baron, Alexia Bigot, Aniol Busquets, Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant Durée : 1h20 Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr