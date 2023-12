Courir à la ruine + Quel che resta – Festival Trajectoires Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 12 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-12 21:00 – 22:30

Gratuit : non 5 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse – Plateau partagé. Courir à la ruine – Simona Rossi : Questionner ses propres traces, interroger le passé, Simona Rossi s’engage avec ce solo en forme de stand-up dans une expédition archéologique, non sans trébucher.> Chorégraphie / Interprétation : Simona RossiQuel che resta – Simona Bertozzi : Sur les musiques de Stravinsky, un dialogue dansé explore les relations entre deux corps qui fonctionnent comme un organisme vivant en expansion continue.> Chorégraphie : Simona Bertozzi> Interprétation : Marta Ciappina, Simona Bertozzi Durée : 1h30 Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr