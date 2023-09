Les Enfants d’Amazi – Saison mobile Grand T Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

2023-11-17

Horaire : 20:30

Gratuit : non 12 € / 16 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Spectacle en français avec chants en kinyarwanda, kiswahili et kirundi. En Afrique, dans la région des Grands Lacs, l’eau a déserté la terre en une nuit. Où retrouver l’or bleu ? Avec des objets ordinaires, le chant et la danse, six acteurs/actrices du Burundi, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo créent une fable sur l’eau, un récit de solidarité et d’espoir pour toutes les générations. On entre dans le spectacle par une citerne, tout un symbole pour une région où l’approvisionnement en eau courante connaît d’inquiétantes pénuries. Au plus près de nous, six interprètes dansent, content et chantent une histoire en plusieurs langues, avec une même générosité. Cette pièce créée avec les enfants des Grands Lacs est bien plus qu’un spectacle. En effet, depuis 2017, le projet de coopération culturelle Small Citizens permet à des artistes de la région d’Afrique de l’Est de se former au théâtre jeune public et d’offrir ainsi à l’enfance les moyens de penser par elle-même. Le Grand T est heureux d’accueillir cette équipe portée par des artistes engagés et de vous présenter ce travail joyeux et fertile ! Création collective d’après une idée originale de Rivardo NiyonizigiyeDirection : Bernard Chemin, Carole Karemera, Denis Mpunga Public : à partir de 6 ans, en famille Durée : 50 min. Représentations :mardi 14 au jeudi 16 novembre 2023 à 20hvendredi 17 novembre 2023 à 20h30samedi 18 novembre 2023 à 17hRencontre avec l’équipe artistique à l’issue de chaque représentation, sauf samedi.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr https://www.legrandt.fr