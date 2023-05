La Machine + Dixit – Festival Eurofonik Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 19 mars 2023, Nantes.

2023-03-19

Horaire : 15:00

Gratuit : non 5 € à 9 €Moins de 10 ans : Gratuit Billetterie : eurofonik.fr/billetterie

Bal et improvisation chorégraphique. Pour terminer le festival en beauté, Eurofonik et le Centre Chorégraphique National de Nantes s’associent pour une après-midi entre bal, fest-deiz et improvisation chorégraphique. La Machine – Pulsations du Centre-France : Un concert à danser de La Machine, c’est l’assurance d’une plongée dans un univers singulier, des musiques du Centre-France se parant d’influences rythmiques afro-cubaines, un son sinueux, hypnotique. Vielle, cornemuse, violon, contrebasse, percussions… Tous ces instruments sont au service d’un son unique, surprenant, à l’image de la voix au vibrato reconnaissable entre mille. Ce concert est également l’occasion de découvrir sur scène le nouveau répertoire du groupe, dévoilé dans leur nouvel album, « Retrouvailles », sorti en octobre 2022.> Grégory Jolivet : vielle alto électrique, choeur – Julien Barbances : chant, cornemuse, violon – Jean Laurent Cayzac : guitare électrique, contrebasse, choeur -Florian Huygebaert : percussions, choeur – Amélie Sanson : son Dixit – Nouvelle scène bretonne : Né à Rennes, le trio Dixit (« a dit » en latin) se saisit de la musique traditionnelle bretonne, la fait sienne et pose un regard novateur sur ces airs et rythmes qui invitent à la danse. À partir d’un ensemble instrumental atypique, avec générosité et créativité, les trois musiciennes inventent leur propre langage musical, donnant des couleurs inédites aux répertoires à danser bretons.> Morgane Grégory : harpe et pédales d’effets – Sterenn Toscer : chant et violon – Klervi Piel : bombarde et basson Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr