Cabaret de l’Union : L’oeuvre de nos corps Vendredi 3 novembre, 19h00 Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord

En partenariat avec le Ballet du Nord – CCN & Vous !

Le Travail pour se réaliser nécessite l’usage du corps.

À l’usine ou au bureau, sur une chaîne de montage ou devant un ordinateur, nous mobilisons toutes et tous des gestes qui impliquent nos corps. Cette évidence de notre incarnation dans le travail quotidien reste assez peu abordée par le travail chorégraphique qui, pourtant, nécessite la mobilisation du corps pour créer.

Quand la danse rencontre le travail quotidien, elle prolonge et interprète des gestes professionnels pour en explorer les dimensions sensibles et collectives, mais aussi personnelles et intimes.

19h – SPECTACLE : « Être Autre »

Chorégraphie et interprétation : Alejandro Russo (Cie La Malagua)

À partir d’une observation des corps au travail sur une ligne de production de l’Usine Stellantis Valenciennes (ex-PSA), le chorégraphe Alejandro Russo nous plonge dans une atmosphère sonore, visuelle et rythmique particulière, celle de l’entreprise.

Le spectacle est rythmé par les différents temps d’une journée de travail : de la prise de poste aux reprises en passant par les pauses.

Cette création porte un regard sur la complexité et les contradictions du travail : un travail qui forme notre identité et qui peut être à la fois contraignant et libérateur. Une invitation à s’interroger sur le rapport de chacun au travail et au corps.

20h – FILM : « Ballet du Nord & Tikamoon »

Chorégraphie : Sylvain Groud

Réalisation : Léonard Barbier-Hourdin

Par la danse, le chorégraphe Sylvain Groud et deux danseurs du Ballet du Nord investissent l’entreprise Tikamoon et invitent les salariés à partager leur univers. En une dizaine d’ateliers, ces derniers redécouvrent leurs gestes professionnels, précis et calibrés au millimètre, et réalisent au bout du compte qu’ils écrivent une chorégraphie.

Le vidéaste Léonard Barbier-Hourdin pose ses caméras au cœur des cellules de stockage et dépeint avec poésie le chemin parcouru par les deux équipes.

20h15 – ÉCHANGES : Quand la danse s’empare des gestes de travail »

En présence des chorégraphes Sylvain Groud et Alejandro Russo, et de Cyril Moureau, ergonome et psychologue du travail et des organisations.

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l'Epeule, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Le Ballet du Nord se situe dans le bâtiment du Colisée – Théâtre de Roubaix avec qui il partage l'accueil du public. Il comporte deux studios : « le Grand Studio » de 250 m² et « le Carré » de 140 m². Une partie des représentations ont lieu sur le plateau du Colisée dont le cadre de scène est de 18 m de largeur et 8 m de profondeur. En Métro : ligne 2 station « Gare Jean Lebas »

Léonard Barbier-Hourdin / Pablo Albandea