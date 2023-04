Trois rues, trois temps Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, 17 juin 2023, Roubaix.

Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

Au coeur du quartier ÉCHO, les habitants et habitantes créent un spectacle participatif et festif autour des danses du Maghreb avec les chorégraphes Mariem Guellouz et Saâdia Souyah.

Le spectacle est présenté en déambulation dans les rues du Caire, d’Oran et d’Alger. Ce spectacle donné dans l’espace public met en valeur la mémoire et la culture des habitants à travers l’architecture.

Tourné vers l’avenir, il valorise la place des femmes au sein du quartier. Chaque phase du projet est documentée à travers un reportage photographique et des podcasts à découvrir durant les Journées européennes du patrimoine.

Le samedi 17 juin : restitution avec les habitants (horaires et lieu de rendez-vous sur www.balletdunord.fr)

Le jeudi 22 juin à 19h : Sortie de résidence du spectacle « La rue du Caire » de MariemGuellouz, au Ballet du Nord (33, rue de l’Epeule)

Photo : Spectacle participatif à la Condition Publique

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l'Epeule, 59100 Roubaix

