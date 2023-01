Lorsque l’enfant était enfant Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Dans le cadre de sa programmation jeune public, le Ballet du Nord, CCN & Vous présente à Roubaix la dernière création de Sylvain Groud, Lorsque l’enfant était enfant. Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l’Epeule, 59100 Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En Métro : ligne 2 station « Gare Jean Lebas »

https://www.balletdunord.fr/ https://www.facebook.com/balletdunord;https://www.instagram.com/balletdunordroubaix/ Le Ballet du Nord se situe dans le bâtiment du Colisée – Théâtre de Roubaix avec qui il partage l’accueil du public. Il comporte deux studios : « le Grand Studio » de 250 m² et « le Carré » de 140 m². Une partie des représentations ont lieu sur le plateau du Colisée dont le cadre de scène est de 18 m de largeur et 8 m de profondeur. Lorsque l’enfant était enfant – Ballet du Nord, CCN & Vous ! / Sylvain Groud spectacle tout public Lorsque l’enfant était enfant est un trio qui rassemble au plateau, un danseur enfant, un danseur chorégraphe et une musicienne violoniste pour un parcours initiatique, un récit d’une pureté brute.

Le plateau devient le lieu d’abandon total de trois êtres portés par la force de l’histoire qui se raconte et du récit généré par ce désir d’apprendre simplement de l’autre.

Convoqués par un retour à l’authenticité de la danse d’une part mais aussi des relations de transmission entre les âges, ils échangent, dans le plus grand respect et avec la plus grande précaution, la joie de créer, de retrouver l’espace de dialogue avec leur enfant intérieur.

