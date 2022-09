Matière brute Centre chorégraphique de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Matière brute Vendredi 14 octobre, 14h30 Centre chorégraphique de Strasbourg

Participation gratuite sur inscription

Journées nationales de l’architecture Centre chorégraphique de Strasbourg 10 rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Venez découvrir trois pièces chorégraphiques reprenant des enjeux écologiques. L’Ensemble Chorégraphique, le Jeune Ballet Urbain, les élèves de l’atelier d’improvisation et de composition! Vous pouvez choisir l’une des quatre séances : 14:30 – 16:00 – 17:30 – 19:00

2022-10-14T14:30:00+02:00

2022-10-14T19:00:00+02:00

