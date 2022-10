MeríDio Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

MeríDio Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne, 7 novembre 2022, Créteil. MeríDio Lundi 7 novembre, 14h30 Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne

Entrée libre

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un spectacle qui met en avant le métissage du hip-hop. Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne 1 rue Charpy, Créteil Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France LA CRÉATION Μερίδιο MeríDio Envie d’un hip-hop sans frontières ! MeríDio en grec veut dire partager. Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, MeríDio met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop. Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes ont inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa culture, ses codes et son langage. Six femmes du monde issues d’un background culturel artistique riche et varié.

Six femmes aux personnalités différentes que Mehdi Diouri a souhaité rassembler. Il a voulu mélanger leur sensibilité et cumuler leur énergie, d’un hip-hop étonnant transcender par la puissance gestuelle des six filles. Venues d’autres styles chorégraphiques, MeríDio met en scène ces femmes qui ont choisi la danse hip-hop comme moyen d’expression artistique. À l’image de l’œuvre musicale aux accents traditionnels sur rythmes hip-hop, chacune représente un son, une mélodie, un instrument, une région, un pays. Tous ces ingrédients réunis créent la philharmonie du spectacle. Mêlant chorégraphie et travail au sol, parfois avec un sac à dos signe de voyages et de partages, parfois sur un banc signe de rencontres, le jeu contrasté des danseuses sera mis en relief par un éclairage jouant sur les écarts d’ombre et de lumière. MeríDio c’est une bombe de hip-hop féministe et internationaliste qui rappelle que toute culture est affaire de partage et que les femmes font partie intégrante du genre hip-hop qu’elles ont façonné et modelé. En partageant leurs différences, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-07T14:30:00+01:00

2022-11-07T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Adresse 1 rue Charpy, Créteil Brèche- Croix des Mèches - Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Ville Créteil lieuville Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Créteil Departement Val-de-Marne

Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Créteil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creteil/

MeríDio Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne 2022-11-07 was last modified: by MeríDio Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne 7 novembre 2022 Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne Créteil Créteil

Créteil Val-de-Marne