KAREEN GUIOCK-THURAM & SARAH MCCOY CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin, 30 mars 2024, Vaulx En Velin.

VOIX D’AUTRES CONTINENTS – Kareen Guiok-Thuram & Sarah McCoyKareen Guiock-ThuramUn hommage intime, élégant et sincère à l’œuvre de Nina Simone.L’artiste dit de la légende du jazz, qu’elle « est l’artiste dont le chemin nourrit le plus le mien, au-delà de la seule dimension artistique ». La chanter est avant tout un choix intime à l’occasion des 20 ans de la disparition de Nina Simone qui a laissé une œuvre immense et indélébile dans l’histoire du jazz et de la pop culture.Quand Kareen rencontre Nina, elle découvre aussi ses combats titanesques qui vont profondément inspirer la journaliste antillaise. Elle deviendra la première Noire à présenter un journal télévisé avec les cheveux nattés, un symbole pour des millions de femmes en France. Pas d’esbroufe technique, un groupe de jazz rigoureux, la voix mate et limpide sans mimétisme, la présence solaire de Kareen font alors renaitre Nina.Sarah McCoyLa chanteuse et pianiste américaine est de retour avec un 2ème album « High Prietess » qualifié de thermonucléaire !Composé avec des basses profondes, des synthés, des beats, un piano sombre et avec la complicité du génial Chilly Gonzales, avec ce nouvel album Sarah Mc Coy évolue vers des sonorités électroniques et modernes, textures postapocalyptiques voire futuristes, tout en gardant cette conviction viscérale de chansons gorgées de vie qu’elle nous a amenées tout droit de la Nouvelle Orléans et qui lui ont valu une adoption instantanée dans le milieu du jazz/blues européen.La chanteuse à la puissance vocale qui laisse percer de douloureuses fêlures, s’est affirmée comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle en quelques années, et n’est pas prête de s’arrêter là.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin