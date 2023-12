THE AMY WINEHOUSE BAND CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin, 29 mars 2024, Vaulx En Velin.

VOIX D’AUTRES CONTINENTS – The Amy Winehouse BandDepuis qu’elle s’est éteinte en 2011, artistes et musiciens de tous horizons tentent encore d’analyser l’œuvre mythique d’Amy Winehouse. Mais quel héritage laisse-t-elle ? Les chansons de cette icône de la soul, qui fut pour beaucoup la plus grande artiste de sa génération, restent aujourd’hui des incontournables de notre répertoire musical. Le temps d’une soirée, plongez dans les méandres de ses plus grands succès tels que Back To Black , Rehab , Love Is a Losing Game et I’m No Good et vivez un voyage émotionnel hors du commun.Sous la houlette du bassiste Dale Davis, ami de toujours de la chanteuse, cette formation exceptionnelle de musiciens, qui l’ont accompagnée toutes ces années de succès, est complétée par la talentueuse Bronte Shande dont la voix envoûtante fera honneur aux mélodies intemporelles de l’artiste légendaire.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin