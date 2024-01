Exposition » Derrière chaque écrivain, des femmes » Centre Charles Péguy Orléans, 24 janvier 2024, Orléans.

Début : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

L’exposition Derrière chaque écrivain, des femmes valorise le patrimoine littéraire et culturel.

En associant les écrivains aux femmes qui, de façon directe ou indirecte, ont présidé à la naissance de grandes œuvres, elle dévoile une face cachée des auteurs et met en lumière ces femmes qui existèrent dans l’ombre des grands écrivains … Mère, sœur, épouse, amie, bienfaitrice, héroïne, lectrice, éditrice…

Au-delà de ce rappel historique – sur cinq siècles – du rôle méconnu des femmes dans la production littéraire des écrivains célèbres de Picardie et de la région Centre, cette exposition se place sous le signe de l’égalité femmes – hommes, en suscitant une réflexion collective autour de la place de la femme dans le monde littéraire contemporain.

Exposition prêtée par le Réseau des Maisons d’écrivains et patrimoines littéraires des Hauts de France et complétée par les collections du fonds ancien et du Centre Charles Péguy- Réseau des médiathèques d’Orléans

Visite guidée de l’exposition « Derrière chaque écrivain, des femmes »:

Samedi 3 février

Samedi 24 février

Samedi 16 mars

A 14h30 (durée 1h)

Sur réservation

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 53 20 23 »}]

