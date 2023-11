Atelier enfants: Une fenêtre sur noël ! Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier enfants: Une fenêtre sur noël ! Centre Charles Péguy Orléans, 23 décembre 2023, Orléans. Atelier enfants: Une fenêtre sur noël ! Samedi 23 décembre, 15h00 Centre Charles Péguy Gratuit Venez décorer les carreaux des fenêtres du Centre Charles Péguy en créant votre propre dessin. Lorsque la lumière passera à travers, de belles couleurs apparaîtront.

Durée 1h Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centre-peguy@ville-orleans.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T16:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans
Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans Age min 7 Age max 12

