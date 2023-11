Conférence d’Yves Lecoeur « Naviguer sur la Loire » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Conférence d'Yves Lecoeur « Naviguer sur la Loire » Centre Charles Péguy Orléans, 7 décembre 2023

« Naviguer sur la Loire » Jeudi 7 décembre, 18h30 Centre Charles Péguy Gratuit sur réservation Yves Lecoeur est agrégé et docteur en histoire contemporaine. Il enseigne en classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Descartes de Tours. Ses recherches portent sur la navigation et l’aménagement de la Loire. Son ouvrage intitulé La Loire portant bateaux. Le défi de la navigabilité, XVIIIe-début du XXe siècle paraît au PUFR en octobre 2023. Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centre-peguy@ville-orleans.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T19:30:00+01:00

Jeudi 7 décembre, 18h30
Centre Charles Péguy
11, rue du Tabour 45000 Orléans

