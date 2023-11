CYCLE : atelier d’écriture et lecture à voix haute « Ecrire et Dire » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans CYCLE : atelier d’écriture et lecture à voix haute « Ecrire et Dire » Centre Charles Péguy Orléans, 25 novembre 2023, Orléans. CYCLE : atelier d’écriture et lecture à voix haute « Ecrire et Dire » Samedi 25 novembre, 15h00 Centre Charles Péguy Entrée libre sur réservation Dans l’esprit des textes de Michèle Desbordes, le lit de la mer, Artemisia et autres proses, Michèle Devinant Romero vous propose d’inventer des histoires autour d’une « image fondatrice » et de les partager à haute voix.

8 séances animées par Michelle Devinant, auteure et Présidente de l’association Les Amis de Michèle Desbordes.

De 15h à 17h30 samedi 25 novembre Inscription limitée à 8 participants par séance Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238532023 »}, {« type »: « email », « value »: « centre-peguy@ville-orleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

gratuit Michèle Desbordes

