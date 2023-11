Lecture de La Loire de Charles Péguy par Christian Massas Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Lecture de La Loire de Charles Péguy par Christian Massas Centre Charles Péguy Orléans, 24 novembre 2023, Orléans. Lecture de La Loire de Charles Péguy par Christian Massas Vendredi 24 novembre, 18h30 Centre Charles Péguy Sur inscription au 02 38 53 20 23. Sur inscription au 02 38 53 20 23. Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 53 20 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Centre Charles Péguy Orléans latitude longitude 47.900378;1.903473

Centre Charles Péguy Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/