Atelier d'écriture et lecture à voix haute Samedi 18 novembre, 15h00 Centre Charles Péguy Sur inscription au 02 38 53 20 23

Dans l’esprit des petits textes de Michèle Desbordes, Le lit de la mer, Artemisia et autres proses, nous inventerons des histoires autour d’une image fondatrice et nous les partagerons à haute voix lors d’une restitution publique le samedi 16 décembre à 17h.

Ce cycle de cinq séances est animé par Michelle Devinant Romero, auteure et présidente de l’association Les Amis de Michèle Desbordes et accueilli par le Centre Charles Péguy des médiathèques d’Orléans.

samedi 18 novembre 2023, 15h-17h30

samedi 25 novembre 2023, 15h-17h30

samedi 2 décembre 2023, 15h-17h30

samedi 9 décembre 2023, 15h-17h30

samedi 16 décembre 2023, 14h-16h

Renseignements et inscription au 02 38 53 20 23 et sur le site mediatheques.orleans-metropole.fr

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

