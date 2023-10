Visite guidée de l’exposition « Dompter la Loire ? Le regard de l’ingénieur Paul Guillon (1842-1909) » Centre Charles Péguy Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

Cette exposition revient sur les grands enjeux concernant la Loire dans la deuxième moitié du 19e siècle vus au travers de la collection de Paul Guillon, ingénieur orléanais des Ponts et Chaussées et membre du Service spécial de la Loire : les crues, les rêves d’amélioration de la navigabilité du fleuve, les projets de dérivation des eaux du Loiret… Riche de milliers de pages d’archives et d’une bibliothèque de plus de 500 volumes, cette collection, léguée en 1909 à la Médiathèque d’Orléans, constitue un témoignage précieux autour du fleuve et de son aménagement.

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

