Tous prêts face aux inondations ? Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Tous prêts face aux inondations ? Centre Charles Péguy Orléans, 13 octobre 2023, Orléans. Tous prêts face aux inondations ? Vendredi 13 octobre, 14h00 Centre Charles Péguy Gratuit Le Gouvernement a instauré depuis 2022 la journée « Tous résilients face aux risques ». Celle-ci est organisée annuellement avec un point d’orgue, le 13 octobre, en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’Organisation des Nations unies. En lien avec cette journée et avec l’exposition « Dompter la Loire ? », la responsable du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la métropole sera présente au Centre Charles Péguy afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pourrez également participer à des activités ludiques, telles que le test de préparation du sac d’évacuation, ou le jeu de l’oie géant sur le thème de l’eau et du risque inondation. En partenariat avec la direction de l’environnement et de la prévention des risques d’Orléans Métropole. Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centre-peguy@ville-orleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Centre Charles Péguy Orléans latitude longitude 47.900378;1.903473

Centre Charles Péguy Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/