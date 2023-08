Atelier enfants: Quand l’eau déborde ! Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier enfants: Quand l’eau déborde ! Centre Charles Péguy Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Atelier enfants: Quand l’eau déborde ! Samedi 16 septembre, 15h00 Centre Charles Péguy En lien avec l’exposition « Dompter la Loire ? » et à travers une activité ludique et créative, les enfants vont être sensibilisés au risque inondation de la Loire à Orléans. De la préparation d’un sac à dos à l’imagination de moyens pour se préserver des inondations, les enfants seront prêts à faire face au risque ! Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centre-peguy@ville-orleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Centre Charles Péguy
11, rue du Tabour 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire

