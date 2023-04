Atelier Devenez Norbert Moutier… Centre Charles Péguy, 20 mai 2023, Orléans.

Atelier Devenez Norbert Moutier… Samedi 20 mai, 15h00, 16h30 Centre Charles Péguy 02 38 68 45 45 ou sur inscription auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de la manifestation Norbert et les héros, présentée par les Médiathèques d’Orléans du 5 au 27 mai, Frédéric Degranges vous propose d’observer la presse pour enfants des années 1900 à 1960 et de devenir créateur dans la lignée de ce que faisait le jeune Norbert il y a 70 ans. Le jeu de l’imitation, réinvesti avec le regard d’enfants d’aujourd’hui, devrait très certainement réserver de nombreuses surprises !

A l’issue de cet atelier, comme de chacun des ateliers proposés dans le cadre de la manifestation Norbert et les héros, les productions sont conservées par la médiathèque Gambetta pour être présentées au sein de l’exposition (kiosque du 3e étage) et concourir pour le prix Fanzine 3000. Les participants pourront récupérer leur production auprès des bibliothécaires de l’espace jeunesse de la médiathèque Gambetta à partir du 17 mai, date de remise des prix, et jusqu’à la fin de l’exposition, le 27 mai.

Artiste plasticien, dessinateur et pédagogue issu de l’école supérieure d’art d’Angoulême, Frédéric Degranges est aussi l’un des membres fondateurs et principaux animateurs du Cacograph, fanzine orléanais fondé en 2014 et dans lequel beaucoup de dessinateurs de la région ont publié. Plus récemment, il crée Le Cacograph dans ma classe avec des élèves d’écoles élémentaires orléanaises, dans le cadre du dispositif Un artiste dans ma classe porté par la Ville d’Orléans.

Public : enfants à partir de 6 ans, accompagnés par un adulte pour une création “parent-enfant” ; adolescents et pré-adolescents en autonomie à partir de 11 ans. Les étudiants et les adultes sont eux aussi les bienvenus !

12 personnes maximum par atelier

Durée : 1h20

Inscription auprès du personnel de votre médiathèque et au 02 38 65 45 45

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] [{« link »: « https://mediatheques.orleans-metropole.fr/norbert-et-les-heros »}, {« link »: « https://www.facebook.com/cacographies/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T16:30:00+02:00

2023-05-20T16:30:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

gratuit

Norbert Moutier, avec la courtoisie de Xavier Girard