Atelier jeune public: Ecrire à l’école de la Belle Epoque. Centre Charles Péguy, 19 avril 2023, Orléans. Atelier jeune public: Ecrire à l’école de la Belle Epoque. Mercredi 19 avril, 14h30 Centre Charles Péguy Sur réservation Aujourd’hui pour écrire, les écoliers utilisent des stylos à bille. A la Belle Epoque l’écriture se faisait à l’encre et aux porte-plumes et exigeait soin et application. Le Centre Charles Péguy invite les enfants à venir écrire aux porte-plumes et à l’encre comme les écoliers d’autrefois.

