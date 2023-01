Atelier créatif: immersion dans le temps, l’école à la Belle Epoque Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Atelier créatif: immersion dans le temps, l’école à la Belle Epoque Centre Charles Péguy, 25 février 2023, Orléans. Atelier créatif: immersion dans le temps, l’école à la Belle Epoque Samedi 25 février, 14h30 Centre Charles Péguy

Gratuit sur réservation

Pour enfants de 8 à 12 ans Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Comment était l’école autrefois ? Quels étaient les méthodes d’apprentissage de lecture ?

Le Centre Charles Péguy et le réseau des médiathèques d’Orléans vous invitent à découvrir une salle de classe à la Belle Epoque.

Vous êtes conviés à découvrir l’univers scolaire de cette période allant de la fin du XIXᵉ siècle au début de la Première Guerre mondiale en 1914.

2023-02-25T14:30:00+01:00

2023-02-25T15:30:00+01:00

