Samedi 28 janvier à 14h Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Janvier 1873, naissance de Charles Péguy : un anniversaire qui mérite bien que l’on s’intéresse à l’un de ses premiers manuscrits rédigé en 1898, demeuré inachevé et jamais publié du vivant de l’auteur, « Pierre Commencement d’une vie bourgeoise ». L’auteur évoque ses origines modestes, son enfance, sa scolarité orléanaise.

Le Centre Charles Péguy vous propose de découvrir la trajectoire d’écriture de l’écrivain à travers d’autres œuvres et publications ultérieures, des documents biographiques ainsi que des extraits de textes enregistrés à cette occasion par le comédien Eric Cénat, un espace de médiation autour de l’école et la récréation à la Belle Epoque.

