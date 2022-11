Atelier créatif: à la découverte des « Fées de Cottingley » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Atelier créatif: à la découverte des « Fées de Cottingley » Centre Charles Péguy, 22 décembre 2022, Orléans. Atelier créatif: à la découverte des « Fées de Cottingley » Jeudi 22 décembre, 14h30 Centre Charles Péguy

Gratuit sur réservation

Pour enfants de 8 à 12 ans Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Cinq photographies prises par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes cousines qui vivent à Cottingley, en Angleterre ont déclenché les plus vifs débats. Les deux petites filles assurent avoir capturé avec l’appareil photo du père d’Elsie, de petites fées dans la lande environnant leur domicile. Edward L. Gardner, Katharine Mary Briggs et même Conan Doyle se passionnent pour cette belle histoire.

Le Centre Charles Péguy propose une balade magique avec les fées aux enfants d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T14:30:00+01:00

2022-12-22T15:30:00+01:00

