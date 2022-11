Atelier créatif : carte de vœux Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier créatif : carte de vœux Centre Charles Péguy, 21 décembre 2022, Orléans. Atelier créatif : carte de vœux Mercredi 21 décembre, 14h30 Centre Charles Péguy

Gratuit sur réservation

Pour enfants de 6 à 12 ans Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire C’est bientôt la fin d’année et avec lui la saison des cartes de vœux !

Le Centre Charles Péguy invite les plus jeunes à venir fabriquer leurs cartes postales en détournant celles de la Belle Epoque.

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-21T15:30:00+01:00

