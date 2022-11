Concert: Compositeurs et compositrices de la Belle Epoque par le Conservatoire d’Orléans Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert: Compositeurs et compositrices de la Belle Epoque par le Conservatoire d’Orléans Centre Charles Péguy, 10 décembre 2022, Orléans. Concert: Compositeurs et compositrices de la Belle Epoque par le Conservatoire d’Orléans Samedi 10 décembre, 11h00 Centre Charles Péguy

Gratuit

Élèves des classes de chant Lyrique de Corinne Sertillanges et de Thierry Delacour, et de Chloé Jacob et Sarah Ristorcelli. Élèves de la classe d’accompagnement au piano de la classe de Lucie Chouvel Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T11:00:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00

