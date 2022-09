CYCLE : ATELIER D’ÉCRITURE ET DE MISE EN VOIX « ECRIRE ET DIRE : AUTOUR DE MICHÈLE DESBORDES » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Entrée libre sur réservation

Ces ateliers sont animés par Michelle Devinant Romero, autrice (theatreamichelle.wordpress.com) et présidente de l’association Les Amis de Michèle Desbordes en partenariat avec le Centre Charles Péguy Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Par « bribes, fragments, parcelles », Michèle Desbordes évoque son enfance dans L’emprise, la perte de son grand amour dans Les Petites Terres. Sur ses pas, nous convoquerons des images et des instants de notre histoire, entre rêve et réalité, et nous les partagerons à haute voix. 8 séances de 15h30 à 18h les samedis 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 octobre, 19 et 26 novembre, 3 décembre. Restitution publique 17 décembre Inscription limitée à 8 participants par séance

Possibilité de s’inscrire à la séance ou à l’ensemble du cycle

