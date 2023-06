Séjour Anglais, environnement Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Arthez-d’Armagnac, 20 août 2023, Arthez-d'Armagnac.

20 et 26 août Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 434 euros

Ce séjour linguistique sera piloté par un animateur de nationalité anglaise avec une équipe d’animateurs bilingues ou maîtrisant bien l’anglais.

Notre séjour aura comme support l’environnement naturel du centre et les activités proposées seront en lien direct avec celui-ci. Il aura également comme objectif, la découverte de lacultureanglaise.

L’anglais sera galement utilisé lors des temps de vie quotidienne.

Il permettra par ses caractéristiques et son organisation, la découverte d’un milieu naturel différent de celui que les enfants accueillis connaissent habituellement. Cette découverte se fera par le biais d’activités nouvelles leur permettant de développer et de consolider des aptitudes pour les aider dans lesapprentissages scolaires et également dans une approche différente du quotidien.

Ce séjour doit permettre à chaque enfant accueilli quel que soit son niveau de compétence linguistique, de gagner confiance en lui dans l’utilisation de la langue anglaise pour être ensuite en mesure d’en tirer bénéfice sur le plan scolaire et personnel.

La confrontation et l’implication des enfants à toutes ces activités a pour objectif de les aider à développer des compétences nécessaires pour qu’ils soient en mesure des’investir dans les apprentissages.

Tout au long du séjour, l’équipe d’animation oeuvrera à développer la conscience des enfants au respect de l’environnement et elle conduira des actions écocitoyennes impliquant les enfants.

Les démarches d’entraide, de coopération, de respect…. le vivre ensemble seront intégrés au projet pédagogique du séjour.

Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43)

