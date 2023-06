Les arts du cirque Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Arthez-d’Armagnac, 16 juillet 2023, Arthez-d'Armagnac.

Les arts du cirque 16 et 22 juillet Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 455 euros

Découvrir l’art du cirque.

Il s’agit d’une activité « d’exploit, » de prouesse; d’expression visant à se dépasser, gagner en confiance et à susciter l’émotion du spectateur.

Elle se réalise par la conception et la présentation d’un numéro en utilisant différentes disciplines des arts du cirque. Cette pratique est adaptée à chacun avec comme objectctif d’atteindre un bien-être corporel en toute sécurité. Au delà de la technique, les arts du cirque offrent un espace privilégié ou la compétion s’efface au profit de l’imagination et du bien-être..

S’initier aux différentes discipines des arts du cirque : équilibre sur objets, jonglerie et manipulation d’objets, acrobatie, pyramides, trapèeze/tissu, sketchs clownesques…

Chaque activité sera adapté aux possibilités et aux ressentis de chaque enfant.

L’encadrement se fera par des animateurs diplomés et agréés.

Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 1245 route des Eyres Arthez-d'Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T09:30:00+02:00 – 2023-07-16T10:00:00+02:00

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:30:00+02:00

arts du cirque