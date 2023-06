Séjour multi-activités ( activités de pleine nature, environnement) Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) Arthez-d’Armagnac, 9 juillet 2023, Arthez-d'Armagnac.

Séjour multi-activités ( activités de pleine nature, environnement) 9 et 15 juillet Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 420 euros

Notre séjour proposera la découverte d’un milieu naturel et humain différent par ses caractéristiques et son fonctionnement de celui que les enfants accueillis connaissent habituellement. Cette découverte se fera par le biais d’activités nouvelles, ludiques, originales qui permettront aux enfants de développer des aptitudes nouvelles et d’appréhender le quotidien de manière différente et plus éclairée avec la participation d’un animateur nature.

Grand jeu avec la nature comme support, sortie semie-nocturne pour appréhender l’environnement naturel de manière différente, parcours sensitif… D’autres activités en lien avec la nature seront proposées par l’équipe d’animation en impliquant les enfants en tant qu’acteurs. Une journée se déroulera au parc accro-branches du Chambon.

La confrontation et l’implication des enfants à toutes ces activités a pour objectif de les aider à développer des compétences nécessaires pour qu’ils soient en mesure de s’investir dans les apprentissages.,

Tout au long du séjour, l’équipe d’animation oeuvrera à développer la conscience des enfants au respect de l’environnement et conduira des actions écocitoyennes impliquant les enfants

Les démarches d’entraide, de coopération,de respect… le vivre ensemble seront intégrés au projet pédagogique du séjour.

