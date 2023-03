Visite des expositions Centre céramique contemporaine La Borne, 1 avril 2023, Allonnes.

Visite des expositions 1 et 2 avril Centre céramique contemporaine La Borne

L‘Association de Céramique La Borne vous invite à rencontrer ses céramistes et artisans invités.

Charlotte Coquen et Isabelle Pammachius (ACLB)

Do not disturb

Restitution du dispositif « Résidences La Borne »

Kevin Lips

Travail récent

Association Céramique La Borne

Permanence artistique

Ouvert de 10h à 18h

Entrée : 3 €

Tarif réduit 2 €

Plus d’infos sur les expositions :

https://www.laborne.org/fr/expositions_2023/

Au plaisir de vous rencontrer lors des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Centre céramique contemporaine La Borne La Borne – 18250 Henrochemont Allonnes 18250 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@laborne.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laborne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 48 26 96 21 »}] [{« link »: « https://www.laborne.org/fr/expositions_2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Exposition céramique ceramique contemporaine

Pascal Vangysel