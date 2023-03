Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles Centre céramique contemporaine La Borne Allonnes Catégories d’Évènement: Allonnes

Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles Centre céramique contemporaine La Borne, 1 avril 2023, Allonnes. Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles 1 et 2 avril Centre céramique contemporaine La Borne Rendez-vous mensuels intergénérationnels, ces ateliers permettent de découvrir l’art de la poterie en privilégiant le contact entre les participants. Amusez-vous en expérimentant la terre ! Nos animateurs vous accompagnent pas à pas. Les ateliers auront lieu :

Samedi 1er avril de 14h à 15h et de 15h à 16h

Dimanche 2 avril de 14h à 15h et de 15h à 16h Tarif de 10 € pour 1h – sur réservation – dans la limite des places disponibles.

Tarif hors cuisson A bientôt pour célébrer ensemble le métier d’art de céramiste potier ! Centre céramique contemporaine La Borne La Borne – 18250 Henrochemont Allonnes 18250 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@laborne.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laborne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 48 26 96 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier céramique atelier initiation CCCLB

