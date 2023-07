Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles Centre Céramique Contemporaine Henrichemont, 16 septembre 2023, Henrichemont.

Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles 16 et 17 septembre Centre Céramique Contemporaine 10 €/pers. pour 1 heure

Cet atelier permet aux individuels, aux familles et aux enfants de découvrir l’art de la poterie en abordant différentes techniques de façonnage. Amusez-vous en expérimentant la terre ! Nos animateurs vous accompagnent pas à pas.

Centre Céramique Contemporaine La Borne 18250 Henrichemont Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 26 96 21 http://www.laborne.org [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 26 96 21 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laborne.org »}] La Borne est un lieu unique en France où s’unissent création céramique d’aujourd’hui et tradition potière. Cette originalité, le charme de la région et du village ont fait sa renommée. La Borne est avant tout multiple. Ce n’est pas seulement un village charmant et discret. C’est un haut lieu de la poterie traditionnelle, avec ses grands fours couchés, ses musées et ses ateliers d’artistes contemporains. A71 : sortie Vierzon Centre – A77 : sortie Sancerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© CCCLB