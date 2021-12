Centre Calabash + La Traverse Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 6 avril 2022, Villeurbanne.

Centre Calabash + La Traverse

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le mercredi 6 avril 2022 à 19:19

### Little Hidden Wonders Courte histoire sur l’absurdité, cette pièce contemporaine de danse théâtre, explore l’espace entre réalité et métaphore, en se connectant au plus près des petites histoires de la vie. Absurdité, poésie et physicalité sans filtre se rejoignent dans la narration. Humour, vulnérabilité, transformations, et moments grotesques en sont les déterminants essentiels. _**Centre Calabash**__ Chorégraphe : Nadine Gerspacher Interprètes : Jeune ballet Calabash_ ### Premiers Pas Cette version de Premier(s) pas est incarnée par des interprètes du Jeune ballet Calabash, aux techniques et parcours très différents. Le chorégraphe puise dans divers langages, classique, jazz, contemporain et hip-hop pour jouer avec des frontières trop bien délimitées. Cette idée de frontières à dépasser, de basculement d’un registre à l’autre sera nourrie par un désir de mettre en lumière des points de convergences, des valeurs. Investi par une dizaine de danseurs, l’espace scénique sera le territoire de l’émancipation. _**Centre Calabash**__ Chorégraphe : Nawal Lagraa Aït Benalla Interprètes : Jeune ballet Calabash Adam Baheux, Lisa Biche Audrey Desmurs, Nolwenn Duault, Iloann Dupoux, Lou Ernault, Lise Fromont et Sinemis Rigaul_t ### Carte Blanche Création pour 5 danseurs C’est le récit intime et onirique d’une traversée des mondes. Celle que l’on doit aux rêves. Cinq personnages fantasmés traversent leur plus belle nuit, celle où tous les bleus sont possibles. Violence et tendresse se tutoient dans cette épopée poétique et absurde. Elles se rêvent. Et l’aube arrive. _**Compagnie La Traverse**__ Chorégraphe : Sarah Perret Vignau Artistes-interprètes : Pauline Balayila, Chloé Escales, Delphine Guigue, Manon Louis-Tisserand et Chloë Mattutzu_

Co-plateau : Little Hidden Wonders + Premiers Pas + Carte Blanche

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:19:00 2022-04-06T20:45:00